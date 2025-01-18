Константин Меньшиков: «Тренерам СКА не хватает опыта. Вы работаете, одного вашего коллегу убирают, другого, думаете: ничего себе – так и до меня очередь дойдет! И потом, за что, почему? Где справедливость?»

Константин Меньшиков дал комментарий относительно игры СКА.

Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

– Сейчас игроков не хватает физически. Это видно.

Тренерский штаб недоработал с подготовкой. Играли с «Северсталью», казалось, что соперников на два игрока больше на площадке. Они все делали быстрее, армейцы не успевали. Тренеры СКА часто сокращают количество звеньев во время матча.

Но сейчас такое время, когда нужно смотреть всех игроков и все возможности. В погоне за результатом можно шею раньше времени свернуть. Другой вопрос, что СКА загнал себя в ситуацию, когда и результат важен.

– Глава клуба Александр Медведев недоволен седьмым местом, но говорит, что кредит доверия тренеру Ротенбергу еще есть.

– Я читал, он все это обтекаемо сказал. Думаю, тренерам СКА не хватает опыта.

Настройка хоккейного оркестра – тонкое дело. Такие события, как обмен Глотова, уход защитника Деанджело, на которых еще недавно возлагали надежды, «бьют» по раздевалке.

Вот вы работаете, одного вашего коллегу убирают, другого, третьего, вы думаете: ничего себе – так и до меня очередь дойдет! И потом, за что, почему? Где справедливость?

В поражениях не может быть виноват один или двое. Команду собирают по крупицам.

Если не складывается что-то, надо сесть, поговорить, решить, как сделать лучше. А искать виноватых – не тот путь, – сказал бывший хоккеист Константин Меньшиков.