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  • Гучек о СКА: «Какой Кубок Гагарина с такой игрой? Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри – та же «отставка» Деанджело. Зачем его брали?»
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Гучек о СКА: «Какой Кубок Гагарина с такой игрой? Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри – та же «отставка» Деанджело. Зачем его брали?»

Владимир Гучек высказался о поражении СКА от «Северстали» (4:7).

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла 4-й матч подряд.

«СКА много пропускает, неважно играет в обороне – тут вопрос и в общей системе, и в индивидуальных ошибках. Так было со «Спартаком», так произошло и с «Северсталью».

Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри, последние решения – та же «отставка» Деанджело. Зачем его брали? Чтобы он оборону цементировал или забивал?

Пять [пропущенных шайб] от «Спартака», семь – от «Северстали». Вроде бы по таблице ничего страшного не происходит, но на СКА мы всегда смотрим как на претендента на Кубок Гагарина. Но какой Кубок с такой игрой?» – сказал комментатор Владимир Гучек.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСКА
logoРоман Ротенберг
logoВладимир Гучек
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
logoСеверсталь
logoКубок Гагарина
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