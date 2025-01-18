Гучек о СКА: «Какой Кубок Гагарина с такой игрой? Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри – та же «отставка» Деанджело. Зачем его брали?»

Владимир Гучек высказался о поражении СКА от «Северстали» (4:7).

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла 4-й матч подряд.

«СКА много пропускает, неважно играет в обороне – тут вопрос и в общей системе, и в индивидуальных ошибках. Так было со «Спартаком», так произошло и с «Северсталью».

Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри, последние решения – та же «отставка» Деанджело . Зачем его брали? Чтобы он оборону цементировал или забивал?

Пять [пропущенных шайб] от «Спартака», семь – от «Северстали ». Вроде бы по таблице ничего страшного не происходит, но на СКА мы всегда смотрим как на претендента на Кубок Гагарина . Но какой Кубок с такой игрой?» – сказал комментатор Владимир Гучек.