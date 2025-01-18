Гучек о СКА: «Какой Кубок Гагарина с такой игрой? Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри – та же «отставка» Деанджело. Зачем его брали?»
Владимир Гучек высказался о поражении СКА от «Северстали» (4:7).
Команда тренера Романа Ротенберга проиграла 4-й матч подряд.
«СКА много пропускает, неважно играет в обороне – тут вопрос и в общей системе, и в индивидуальных ошибках. Так было со «Спартаком», так произошло и с «Северсталью».
Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри, последние решения – та же «отставка» Деанджело. Зачем его брали? Чтобы он оборону цементировал или забивал?
Пять [пропущенных шайб] от «Спартака», семь – от «Северстали». Вроде бы по таблице ничего страшного не происходит, но на СКА мы всегда смотрим как на претендента на Кубок Гагарина. Но какой Кубок с такой игрой?» – сказал комментатор Владимир Гучек.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем