Крикунов о серии поражений СКА: «Ничего страшного не случилось. Можно все очень быстро поправить, до плей-офф времени еще полно»

Владимир Крикунов высказался о серии поражений СКА.

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 45 игр.

«Не стал бы сильно акцентировать на этом внимание. Все в СКА нормально. Даже если посмотреть в таблицу, отставание от второго места всего четыре очка. Так что ничего страшного не случилось.

Надо учитывать, что ушел Деанджело , травмирован Кузнецов , появились новые игроки, которым надо время на адаптацию.

Там очень быстро можно все поправить, а до плей-офф времени еще полно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.