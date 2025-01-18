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Крикунов о серии поражений СКА: «Ничего страшного не случилось. Можно все очень быстро поправить, до плей-офф времени еще полно»

Владимир Крикунов высказался о серии поражений СКА.

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 45 игр.

«Не стал бы сильно акцентировать на этом внимание. Все в СКА нормально. Даже если посмотреть в таблицу, отставание от второго места всего четыре очка. Так что ничего страшного не случилось.

Надо учитывать, что ушел Деанджело, травмирован Кузнецов, появились новые игроки, которым надо время на адаптацию.

Там очень быстро можно все поправить, а до плей-офф времени еще полно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoВладимир Крикунов
logoКубок Гагарина
logoЕвгений Кузнецов
logoЭнтони Деанджело
logoКХЛ
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