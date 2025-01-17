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Кудашов об 1:3: «Сочи» переработал «Динамо», играл с большей самоотдачей и победил заслуженно»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Сочи».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– «Сочи» нас переработал. Соперник сыграл с большим желанием, с большей самоотдачей и заслуженно победил.

– «Динамо» занимает 20‑место по игре в третьем периоде, в этот раз он тоже получился неудачным. Здесь вас что‑то напрягает?

– Я свяжу по‑другому. Если возьмете первый период, то мы занимаем лидирующее место. Когда сделан задел, соперник пытается отыграться.

– Антон Слепышев начал матч 13‑м форвардом, но постепенно стал чаще выходить на лед. Это был ваш план?

– У него пока мало игрового времени. Нужен более долгий период, чтобы он пришел в себя. Плана на такую игру вообще не было, мы планировали сыграть по‑другому, – сказал Кудашов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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