Кудашов о 2:0 с «Сочи»: «Тяжелая игра. Нашли в себе силы, правильно сыграли, в нужный момент забили. Справились со своей задачей»

Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Сочи» (2:0).

– В первую очередь хочу поздравить всех с праздником – Рождеством Христовым! Во-вторых, поблагодарить болельщиков. Мы здесь четыре дня находимся и две игры играли, атмосфера действительно хорошая была. Где-то праздничная, где-то хоккейная, отлично играть при поддержке болельщиков.

По игре – тяжелая игра получилась, как ожидалось. Вторая игра с одним и тем же соперником – она всегда нелегкая, но нашли в себе силы, правильно сыграли, в нужный момент забили нужные голы. Я считаю, что справились со своей задачей.

– Как, на ваш взгляд, изменилась игра соперника в сравнении с первым матчем?

– Соперник играл быстрее и плотнее, не давал нам пространства, особенно в своей зоне – для нас это зона атаки.

Очень компактно и плотно играл, пробиться было чрезвычайно тяжело, не давал нам обрезать и контратаки провести. Надо отдать должное, сыграли очень компактно, здорово играли, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.