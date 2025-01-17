«Динамо» проиграло впервые за 6 матчей, команда Кудашова – 2-я на Западе. У «Сочи» 3-я победа в 17 последних играх и 11-е место
«Динамо» проиграло впервые за 6 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова уступила «Сочи» (1:3) в домашнем матче.
У «Динамо» 59 очков после 46 игр, клуб занимает 2-е место в таблице Западной конференции.
«Сочи» одержал 3-ю победу за 17 последних игр. Команда тренера Сергея Зубова набрала 32 очка в 45 матчах и идет 11-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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