«Динамо» проиграло впервые за 6 матчей, команда Кудашова – 2-я на Западе. У «Сочи» 3-я победа в 17 последних играх и 11-е место

«Динамо» проиграло впервые за 6 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова уступила «Сочи» (1:3) в домашнем матче.

У «Динамо » 59 очков после 46 игр, клуб занимает 2-е место в таблице Западной конференции.

«Сочи » одержал 3-ю победу за 17 последних игр. Команда тренера Сергея Зубова набрала 32 очка в 45 матчах и идет 11-й на Западе.