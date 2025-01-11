Кудашов о 5:4 со СКА: «Не понравилось, что «Динамо» после пропущенной шайбы на 5 минут заснуло и получило еще две. В остальном все хорошо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры со СКА.

Московский клуб одержал победу со счетом 5:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра, отличный соперник. Для зрителей все было идеально. Не понравилось, что после первой пропущенной шайбы мы на пять минут заснули и получили еще две. В остальном все хорошо.

– Знали, что вы никак не могли обыграть СКА в Москве? Мотивировали как‑то ребят?

– Накануне думал об этом, помнил. Но забыл и на собрании не сказал. Думал как‑то простимулировать на собрании, но забыл, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .