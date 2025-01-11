Кудашов о 5:4 со СКА: «Не понравилось, что «Динамо» после пропущенной шайбы на 5 минут заснуло и получило еще две. В остальном все хорошо»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры со СКА.
Московский клуб одержал победу со счетом 5:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра, отличный соперник. Для зрителей все было идеально. Не понравилось, что после первой пропущенной шайбы мы на пять минут заснули и получили еще две. В остальном все хорошо.
– Знали, что вы никак не могли обыграть СКА в Москве? Мотивировали как‑то ребят?
– Накануне думал об этом, помнил. Но забыл и на собрании не сказал. Думал как‑то простимулировать на собрании, но забыл, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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