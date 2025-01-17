Ги Буше о 4:0 с ЦСКА: «Боевой матч, несмотря на счет. Тренировать «Авангард» – одно удовольствие, игроки знают, как распоряжаться шайбой, вовлечены в процесс»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с ЦСКА.

Омский клуб одержал победу со счетом 4:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ожидали, что матч будет сопоставим с играми плей‑офф. Так и получилось. Мы встречались с очень сильным и опытным соперником.

У ЦСКА практически нет слабых мест – очень сильный вратарь, хорошо играет оборона, четыре сильных звена в нападении. Ожидали плотный боевой матч. Несмотря на счет, он таким и был.

Наши игроки в последнее время демонстрируют зрелость на льду. Это не может не радовать. Они знают, как распоряжаться шайбой, полностью вовлечены в процесс, а тренировать их – одно удовольствие.

– В первом интервью в Омске вы сказали, что у «Авангарда» ужасная «физика», и вы будете с этим разбираться. Выравнивание «физики» закончено?

– Работа постоянно продолжается. С физической формой вне льда не было вопросов, а вот на льду не хватало выносливости. Над этим нужно было поработать. Я действительно верю, что тренировки должны выходить на максимум.

Ребята молодцы, сами от себя требуют большего. Сегодня все 60 минут выдержали без каких‑либо вопросов, – сказал Ги Буше .