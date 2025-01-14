Ги Буше о 3:2 с «Куньлунем»: «Не все матчи получаются как шедевры Пикассо. Сегодня была хорошая трудовая победа»

Ги Буше высказался после матча с «Куньлунем» (3:2).

«Немного странный матч, несколько необычных моментов. В первом периоде хорошо оборонялись, во втором они нас переработали.

Когда мы оказались «5 на 3», нужно было брать тайм‑аут, потому что мы в такой расстановке не играли еще никогда при мне. В прошлом матче хорошо отработали в большинстве, и я надеялся на повторение этого, но, увы, не получилось.

Не все матчи получаются как шедевры Пикассо, сегодня была хорошая трудовая победа. И рад, что эта игра осталась за нами», – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше.