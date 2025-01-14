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Ги Буше: «Авангард» только начинает выглядеть так, как мне хотелось бы. У меня было лишь несколько недель, чтобы внедрить свои идеи»

Тренер Ги Буше высказался о выступлении «Авангарда».

Сегодня команда обыграла «Куньлунь» (3:2). Это 5-я победа «Авангарда» подряд.

«На многие компоненты пока не хватает времени: то у нас выезды, то у нас выходной после энергозатратного выезда. А работать надо над всем.

Но что касается большинства, то мы третьи в лиге. Не могу сказать, что наше большинство совсем уж не работает. Но мы действительно хотим сейчас привнести какие‑то новые вещи.

Я приехал совсем недавно, и у меня было лишь несколько недель на то, чтобы внедрить свои идеи. Мне надо все делать в усеченные сроки. При этом я не могу вылить на игроков всю информацию, иначе они просто потеряются.

Я должен действовать грамотно, подносить информацию порционно, чтобы дать возможность. Мы только начинаем выглядеть так, как мне хотелось бы, чтобы выглядел «Авангард».

Если ты доминируешь в 60 матчах чемпионата на протяжении всех 60 минут, значит, ты не играешь в профессиональном хоккее. Настоящий хоккей – это когда инициатива переходит от одной команды к другой. Понятно, что мы будем работать, исправлять ошибки», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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