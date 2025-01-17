«Авангард» выиграл 6-й матч подряд. Команда Ги Буше идет 6-й на Востоке

«Авангард» одержал 6 подряд побед в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше обыграла ЦСКА со счетом 4:0 в домашнем матче.

Омский клуб набрал 51 балл в 45 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

20 января «Авангард » сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».