«Авангард» выиграл 6-й матч подряд. Команда Ги Буше идет 6-й на Востоке
«Авангард» одержал 6 подряд побед в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше обыграла ЦСКА со счетом 4:0 в домашнем матче.
Омский клуб набрал 51 балл в 45 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
20 января «Авангард» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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