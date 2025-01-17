Павел Мойсевич: «Задача СКА – Кубок Гагарина. Неважно, с какого места и на кого выйдем в плей-офф. Готовы к любому сопернику»

Павел Мойсевич высказался о задаче СКА в сезоне-2024/25.

В матче с «Северсталью» (4:7) СКА потерпел четвертое поражение подряд. На данный момент команда занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков в 45 играх.

– Впереди у СКА два матча подряд с лидерами «Запада»: «Локомотивом» и московским «Динамо». Нет ли опасения, что неудачная серия продолжится?

– Будем готовиться, выходить и побеждать. Нам терять нечего. Будем делать все ради победы.

– В конце декабря я спрашивал у тебя, насколько важно для СКА занять именно первое итоговое место в конференции. Ты допустил, что «Локомотив» можно «догнать и обогнать». Сейчас ситуация иная: «Локо» по-прежнему лидер, а вот СКА уже седьмой. Может, стоит пересмотреть промежуточную задачу? Или все это по-прежнему не имеет значения?

– Задача у нас простая: как и в каждый сезон – Кубок Гагарина . Нам неважно, с какого места на кого мы выйдем в плей-офф. Нам не важно, кто соперник. Мы готовы к любому, чтобы выиграть в Кубке Гагарина.

О конкретном месте в таблице мы особо не думаем. Просто выходим и стараемся делать свое дело. Да, не получается победить, но будем выигрывать в следующих матчах, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.