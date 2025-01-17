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  • Пашков о СКА: «Постоянная замена вратарей по ходу матчей мне не импонирует. Непонятно, кто первый, второй, третий. У питерского клуба непродуманная до конца стратегия»
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Пашков о СКА: «Постоянная замена вратарей по ходу матчей мне не импонирует. Непонятно, кто первый, второй, третий. У питерского клуба непродуманная до конца стратегия»

Александр Пашков высказался о ситуации с вратарями в СКА.

– Как вы считаете, не слишком ли часто Ротенберг меняет вратарей по ходу поединков в этом сезоне?

– Здесь прежде всего надо смотреть на то, чем располагает команда. Если говорить о СКА, то мне не нравится вот эта длинная вереница вратарей, которые проходят через него в последние сезоны.

Постоянные приглашения, постоянные отчисления из команды, постоянная смена этой группы из двух-трех голкиперов, которые должны играть и непосредственно участвовать в чемпионате. Эта сменяемость влияет отрицательно. Вратарская группа должна быть стабильной.

– На одной из пресс-конференций Роман Борисович привел пример «Вегаса», который выиграл Кубок Стэнли два года назад четвертым вратарем. Про своих молодых голкиперов, старшему из которых Артемию Плешкову всего 22 года, он говорит, что они должны быть сильными и ко всему готовыми. Считаете он правильно поступает, все-таки психология вратарей – это особенная вещь?

– Что касается замен по ходу матча и распределения нагрузки среди игроков этого амплуа, то в команде мастеров должно быть максимум два примерно равноценных вратаря.

Третья фигура – номинальная. В этой роли можно использовать молодого игрока, который в перспективе может подняться на первую-вторую позиции.

Безусловно, даже из первых двух вратарей одинаковых не бывает. Поэтому тренерскому штабу надо определяться: кто из них первый, а кто второй, и исходя из этого их использовать. Если этого не сделать, то появляется неуверенность и у первого, и у второго. А неуверенность – это не то состояние, в котором происходит рост спортсмена.

Голкипер должен быть уверен в своих силах, он должен понимать, что ему доверяют и оправдывать то доверие, которое ему оказывают. Надо исходить из этого, вот такая моя позиция в этом вопросе.

Ситуация с постоянной заменой вратарей в СКА по ходу матчей мне не импонирует. Непонятно, кто первый, второй, третий. Поэтому здесь, на мой взгляд, у питерского клуба непродуманная до конца стратегия. Ее надо решать и как можно скорее.

Игра вратаря станет едва ли не ключевой в успехе или, наоборот, провале команды в плей-офф, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Ротенберг в 12-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Клуб одержал 3 победы

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Московский Комсомолец»
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