Ротенберг о будущем Демидова: «Хотел бы, чтобы все наши ребята остались. Если захотят уехать, нужно ехать с Кубком Гагарина. Как Панарин. Это будет честно по отношению к СКА»

Роман Ротенберг высказался о выступлении Ивана Демидова за СКА.

19-летний Демидов был выбран «Монреалем » под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

В матче против «Северстали» (4:7) нападающий набрал 3 (1+2) очка.

– Говоря о звездах будущего: жалко ли будет расставаться с таким праймовым Демидовым?

– Давайте сконцентрируемся на следующей игре. Я, конечно, могу честно сказать, если без официального заявления: конечно, я бы очень хотел всегда, чтобы в СКА играли лучшие игроки в мире. Я делаю для этого все возможное.

Мы работаем с Ваней каждый день, каждый день улучшаем детали. Вы увидите, что в следующей игре он будет еще лучше. Это уникальный человек в этом плане. Он слушает всегда и делает то, что просим. Это дорогого стоит.

Много игроков у нас было, и, дай бог, будет, которые становятся мировыми звездами. Дай бог, и он станет. Это еще работать, работать и работать. Еще нужно время.

Нельзя заниматься шапкозакидательством и почивать на лаврах. Да, Ваня молодец. Мы это увидели еще раз. Но надо еще работать и работать, и тренироваться – только трудолюбие.

Ну, конечно, я бы очень хотел, чтобы все наши ребята остались играть в СКА. И мы сделаем все возможное, чтобы у нас был всегда самый максимально талантливый состав. Мы обязаны это делать, чтобы наши болельщики приходили. И мы видим полные трибуны на каждой игре.

Это благодаря нашим игрокам, которые показывают феноменальный хоккей, забивают больше всех шайб. И делают все возможное, чтобы команда победила. И они так и будут играть.

Наш лучший индикатор – это люди, которые нас поддерживают. Каждая игра – полные трибуны. И поэтому, да, я не как главный тренер, даже по-человечески хочу, как человек, который очень любит хоккейный клуб СКА с детства. Хочу сказать, конечно, я бы хотел, чтобы все остались. Я сделаю для этого все возможное, все, что в моих силах.

Так же, как я делал, чтобы другие ребята, которые уехали и стали мировыми звездами – я бы очень хотел, чтобы они играли у нас. Думаю, вы поддерживаете тоже, чтобы все играли здесь.

Ну, дай бог, наши ребята выиграют в этом сезоне и поедут победителями. Если захотят уехать туда, нужно ехать с Кубком Гагарина. Тогда это будет честно по отношению к СКА. Как Артемий Панарин , да, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.