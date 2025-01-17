Байдачный об Овечкине: «Если бы Трамп пригласил его на инаугурацию, было бы красиво. Слежу за возможным рекордом. Я его маму знал, вон какой у нее вырос»

Анатолий Байдачный высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Слежу за Овечкиным и возможным рекордом, смотрю на YouTube. Интересно, я же его маму знал, она была волейболисткой в «Динамо», виделись в Новогорске на сборах. Вон какой у нее вырос.

Я сам в хоккей играл раньше, дружили с хоккеистами. Так что я переживаю. Но переживаю в том смысле, чтобы мы были лучше всех в мире!

Овечкин – выдающийся хоккеист, родился в России, но ведь он мог родиться и не только в России. В Америке ему дали шанс играть, он этим пользуется.

Приятно, когда наш добивается таких результатов, но к этому не надо относиться как к вoйне на всех полях. Но другой вопрос: дадут ли ему этот рекорд побить? Сейчас как запретят играть, когда две шайбы останется (смеется).

Трамп говорил , что он фанат Овечкина? Конечно, было бы красиво, если бы Трамп пригласил Овечкина на инаугурацию. А чего не пригласить, если он его кумир?

Это личные отношения, не надо везде политику приклеивать. Если Трамп не пригласит Овечкина, значит, врал, что его фанат (смеется). Я бы своего кумира пригласил», – заявил бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный.