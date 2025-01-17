  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Байдачный об Овечкине: «Если бы Трамп пригласил его на инаугурацию, было бы красиво. Слежу за возможным рекордом. Я его маму знал, вон какой у нее вырос»
23

Байдачный об Овечкине: «Если бы Трамп пригласил его на инаугурацию, было бы красиво. Слежу за возможным рекордом. Я его маму знал, вон какой у нее вырос»

Анатолий Байдачный высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Слежу за Овечкиным и возможным рекордом, смотрю на YouTube. Интересно, я же его маму знал, она была волейболисткой в «Динамо», виделись в Новогорске на сборах. Вон какой у нее вырос.

Я сам в хоккей играл раньше, дружили с хоккеистами. Так что я переживаю. Но переживаю в том смысле, чтобы мы были лучше всех в мире!

Овечкин – выдающийся хоккеист, родился в России, но ведь он мог родиться и не только в России. В Америке ему дали шанс играть, он этим пользуется.

Приятно, когда наш добивается таких результатов, но к этому не надо относиться как к вoйне на всех полях. Но другой вопрос: дадут ли ему этот рекорд побить? Сейчас как запретят играть, когда две шайбы останется (смеется). 

Трамп говорил, что он фанат Овечкина? Конечно, было бы красиво, если бы Трамп пригласил Овечкина на инаугурацию. А чего не пригласить, если он его кумир?

Это личные отношения, не надо везде политику приклеивать. Если Трамп не пригласит Овечкина, значит, врал, что его фанат (смеется). Я бы своего кумира пригласил», – заявил бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoКХЛ
Политика
logoДональд Трамп
logoАнатолий Байдачный
Татьяна Овечкина
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Беттмэн об Овечкине: «Он играет за «Вашингтон», а не за Россию. НХЛ – открытая, гостеприимная лига. Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки за Гретцки, это большое событие для спорта»
46сегодня, 10:34
Овечкин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 21-й гол в сезоне, 3 броска и «+1» за 16:34. У него 33 очка и «+15» в 29 играх
32сегодня, 07:48
Овечкин отмечен в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN
9вчера, 14:59
Рекомендуем
Главные новости
Пашков о СКА: «Постоянная замена вратарей по ходу матчей мне не импонирует. Непонятно, кто первый, второй, третий. У питерского клуба непродуманная до конца стратегия»
726 минут назад
Барков – 1-й хоккеист, ставший спортсменом года в Финляндии. Награду вручил президент Стубб, приз от имени игрока получил его 1-й тренер Мякинен
1735 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Локомотив», «Авангард» против ЦСКА, «Салават» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» – с «Куньлунем»
41сегодня, 11:01
Карбери – лучший тренер первой половины сезона НХЛ по версии ESPN
12сегодня, 10:59
Федоров о том, каким сейчас мог быть его контракт в НХЛ: «Макдэвид скоро начнет зарабатывать 14-15 млн в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11. Федоровых-то больше нет»
12сегодня, 10:52
Медведев о том, что Сушинский смотрел реалити-шоу вместо матча СКА: «Максим – остроумный, саркастический человек, сохранивший интерес к взрослым девочкам»
7сегодня, 10:44
Беттмэн об Овечкине: «Он играет за «Вашингтон», а не за Россию. НХЛ – открытая, гостеприимная лига. Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки за Гретцки, это большое событие для спорта»
46сегодня, 10:34
Пашков о Ротенберге: «Опыта общения с прессой ему не хватает. Журналисты – публика, которая может и за язык схватить. Ему надо быть аккуратным со СМИ»
12сегодня, 09:48
Макдэвид – 6-й игрок в истории «Эдмонтона», забивший 20+ голов в 9+ сезонах
21сегодня, 09:39
Медведев о посещаемости СКА: «Петербург – спортивная столица России с учетом футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола. Для нас важен каждый зритель»
116сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Пилко: «Пообщался с руководством «Авангарда». Спунером, Ридом Буше и Фьоре в команде довольны, каждый выполняет свою роль»
21 минуту назад
Григоренко о серии поражений СКА: «Никто не вешает нос. Задача – выигрывать в каждом матче. Все продолжают работать, надо подкрутить некоторые моменты»
6сегодня, 09:59
Илья Федотов продолжит карьеру в системе «Юты» (Артур Хайруллин)
4сегодня, 08:59
Нюландер с 2+1, Томпсон со 2-м шатаутом подряд и Тюркотт с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:55
«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв «Колорадо» – 4:3 после 0:3. Клуб делит 2-е место на Западе с «Вегасом»
5сегодня, 07:25
Минтюков сделал передачу в матче с «Тампой» – 38-е очко в 100-й игре в НХЛ. Это 4-й результат среди защитников «Анахайма» на таком отрезке
сегодня, 06:45
Шестеркин отразил 28 из 31 броска в матче с «Ютой» и не попал в пустые ворота при попытке забить. Победа – 3-я в 4 последних играх
сегодня, 06:25Видео
Сорокин пропустил 4+ шайбы в 11 матчах из 31 в сезоне. Он отразил 19 из 23 бросков в игре с «Флайерс»
сегодня, 06:15
Мичков сделал передачу в матче с «Айлендерс» и делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ с Селебрини. У них по 32 очка, у Хатсона – 36
5сегодня, 05:40
«Коламбус» выиграл 6 матчей подряд впервые за 5 лет. Клуб вышел на 1-е место в гонке за места wild card на Востоке
3сегодня, 05:15
Рекомендуем