Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN

Александр Овечкин отмечен в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN.

Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ . Он выделил Овечкина в категории «Величайшее достижение на льду».

Капитан «Вашингтона » занимает 2-е место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Капитан «Вашингтона» решил не оттягивать неизбежное, превратив погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру (894) в полномасштабный рывок к финишной черте в этом сезоне.

К среде у Овечкина 873 гола за карьеру, он забил 20 голов в 27 играх – беспрецедентный показатель результативности для 39-летнего игрока.

Если Овечкин продолжит забивать голы в том же темпе, он может побить рекорд к концу марта, и это несмотря на то, что в этом сезоне он пропустил время из-за травмы», – написал журналист ESPN Грег Вышински.