Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN
Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ. Он выделил Овечкина в категории «Величайшее достижение на льду».
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Капитан «Вашингтона» решил не оттягивать неизбежное, превратив погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру (894) в полномасштабный рывок к финишной черте в этом сезоне.
К среде у Овечкина 873 гола за карьеру, он забил 20 голов в 27 играх – беспрецедентный показатель результативности для 39-летнего игрока.
Если Овечкин продолжит забивать голы в том же темпе, он может побить рекорд к концу марта, и это несмотря на то, что в этом сезоне он пропустил время из-за травмы», – написал журналист ESPN Грег Вышински.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий