Александр Овечкин забил 179 вратарям в НХЛ и побил рекорд Ягра.

Капитан «Вашингтона » стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:0 ОТ).

Финский новичок «Сенаторс» Лееви Мериляйнен стал 179-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ (общий список доступен здесь ).

39-летний россиянин стал новым рекордсменом лиги, превзойдя достижение Яромира Ягра , забивавшего 178 вратарям.

Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 20 шайб