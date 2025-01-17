Овечкин забил 179 вратарям в НХЛ и побил рекорд Ягра
Александр Овечкин забил 179 вратарям в НХЛ и побил рекорд Ягра.
Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:0 ОТ).
Финский новичок «Сенаторс» Лееви Мериляйнен стал 179-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ (общий список доступен здесь).
39-летний россиянин стал новым рекордсменом лиги, превзойдя достижение Яромира Ягра, забивавшего 178 вратарям.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
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