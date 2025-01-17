27

Овечкин забил 179 вратарям в НХЛ и побил рекорд Ягра

Александр Овечкин забил 179 вратарям в НХЛ и побил рекорд Ягра.

Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:0 ОТ). 

Финский новичок «Сенаторс» Лееви Мериляйнен стал 179-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ (общий список доступен здесь).

39-летний россиянин стал новым рекордсменом лиги, превзойдя достижение Яромира Ягра, забивавшего 178 вратарям. 

Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 20 шайб

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
logoОттава
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoЯромир Ягр
рекорды
logoЛееви Мериляйнен
logoВашингтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин забил 178 вратарям в НХЛ и повторил рекорд Ягра
3919 ноября 2024, 03:20
Овечкин в 136-й раз открыл счет в матче и установил новый рекорд НХЛ, опередив Ягра
2714 декабря 2022, 03:58
Рекомендуем
Главные новости
Бобровский пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд, отразив 11 из 15 бросков «Детройта». Его заменили во 2-м периоде
26 минут назад
Вратарь «Вашингтона» Томпсон сделал 2-й шатаут подряд, отразив 24 броска в игре с «Оттавой». У него рекордные 20 побед в первых 25 матчах за клуб
446 минут назад
Овечкин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 21-й гол в сезоне, 3 броска и «+1» за 16:34. У него 33 очка и «+15» в 29 играх
956 минут назад
Овечкин забил 134-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 1 решающая шайба
9сегодня, 03:00
Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 20 шайб
101сегодня, 02:46Видео
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Оттаву», «Флорида» пропустила 5 шайб от «Детройта», «Тампа» одолела «Анахайм», «Рейнджерс» против «Юты», «Колорадо» – «Эдмонтон»
171сегодня, 02:45Live
Ротенберг о Деанджело: «За глаза не буду говорить, не хочу выходить в детали, без ошибок игр в хоккее не бывает. Мы разошлись в теплых отношениях, не исключаем, что он может вернуться в будущем»
20вчера, 22:23
Ротенберг на вопрос об отставке: «Страх недопустим в спорте, тогда акулы сожрут меня. В СКА каждый готов лечь под шайбу лицом, я – тоже. Тогда мы победим»
58вчера, 21:49
Роман Ротенберг: «Только благодаря поддержке Миллера, Медведева мы выигрывали Кубки Гагарина, Олимпиаду – во многом благодаря «Газпрому». В СКА все условия, чтобы взять Кубок, спасибо за доверие»
68вчера, 20:58
Козырев о 7:4: «Видеоаналитики внесли огромный вклад, дали команду отменить голы СКА. «Северсталь» победила заслуженно»
7вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасенко сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 2+3 в последних 3 играх
18 минут назад
Драйзайтль – самый ценный игрок 1-й половины сезона НХЛ, Скиннер – наименее полезный по версии ESPN
4вчера, 22:08
Зубов, Лехтинен, Модано, Бенн, Морроу, Сегин, Павелски – в символической сборной «Далласа» за 25 лет
4вчера, 21:32
Илья Крикунов об отмене голов СКА против «Северстали»: «Первую шайбу отменили очевидно – была помеха вратарю, вторая – более спорная. Психологически это негативно повлияло на команду»
2вчера, 21:17
Кузнецов не примет участие в Матче звезд КХЛ. Форвард СКА выйдет на лед после 11 февраля (Алексей Шевченко)
1вчера, 20:40
Павел Зубов: «Юртайкин выбыл, точно не сыграет следующий матч. Попугаев вовсю машет крыльями, хочет играть, он работает по индивидуальной программе»
1вчера, 19:59
Алексей Бывальцев: «В хоккее много горячих ребят. Посмотрите на Радулова. Он самый эмоциональный в КХЛ, думаю»
1вчера, 18:56
Зубов о 2:3 от «Торпедо»: «Нам есть над чем подумать, кое-кому очень серьезно. Никому не будет позволено жить прошлыми заслугами в трудное для команды время»
вчера, 18:47
Никишин достиг отметки 300 матчей в КХЛ с учетом плей-офф. Защитник СКА набрал 169 очков
2вчера, 16:58
Зыков вошел в состав СКА на матч с «Северсталью». Он сыграет впервые с 30 ноября
вчера, 15:54
Рекомендуем