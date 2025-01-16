Ротенберг о 4:7 от «Северстали»: «Позор для меня. Извиняюсь перед всеми, что СКА столько пропустил. У нас есть креатив, импровизация, мы больше всех в КХЛ забили»

Роман Ротенберг назвал позором 7 пропущенных голов от «Северстали».

СКА потерпел поражение со счетом 4:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы должны пройти сейчас экзамен на стрессоустойчивость, сегодня в целом команда прошла, но не все. Не надо искать справедливости, это спорт.

Если ты слабый, тебя сожрут. Если отменили одну, вторую, третью или даже четвертую шайбу, то надо выходить и забивать еще. Спокойнее к этому относиться.

Осенью было проседание, когда проиграли пять матчей подряд, сейчас – четыре. По пропущенным – пять, пять, четыре, семь голов. Как‑то многовато. Извиняюсь перед всеми, что мы пропустили столько сегодня дома. Честно, это позор для меня.

Но мы забили хорошие голы. Игра есть у команды, есть креатив, импровизация, мы больше всех в лиге забили. То, что я видел сегодня, было открытием. У нас молодые ребята. 50% этих ребят сыграли здорово в стрессоустойчивости.

У нас талантливые ребята, это будущие звезды мирового уровня. Могу поспорить с кем угодно: в нашей команде несколько ребят, которые будут звездами мирового уровня.

Для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина , нужно с таким же желанием отрабатывать в обороне. Перехлестывает желание победить. Ребятам нужно не заигрываться в атаке», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.