Ротенберг о 4:7 от «Северстали»: «Позор для меня. Извиняюсь перед всеми, что СКА столько пропустил. У нас есть креатив, импровизация, мы больше всех в КХЛ забили»
СКА потерпел поражение со счетом 4:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Мы должны пройти сейчас экзамен на стрессоустойчивость, сегодня в целом команда прошла, но не все. Не надо искать справедливости, это спорт.
Если ты слабый, тебя сожрут. Если отменили одну, вторую, третью или даже четвертую шайбу, то надо выходить и забивать еще. Спокойнее к этому относиться.
Осенью было проседание, когда проиграли пять матчей подряд, сейчас – четыре. По пропущенным – пять, пять, четыре, семь голов. Как‑то многовато. Извиняюсь перед всеми, что мы пропустили столько сегодня дома. Честно, это позор для меня.
Но мы забили хорошие голы. Игра есть у команды, есть креатив, импровизация, мы больше всех в лиге забили. То, что я видел сегодня, было открытием. У нас молодые ребята. 50% этих ребят сыграли здорово в стрессоустойчивости.
У нас талантливые ребята, это будущие звезды мирового уровня. Могу поспорить с кем угодно: в нашей команде несколько ребят, которые будут звездами мирового уровня.
Для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужно с таким же желанием отрабатывать в обороне. Перехлестывает желание победить. Ребятам нужно не заигрываться в атаке», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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