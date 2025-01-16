Роман Ротенберг рассказал, что многие хоккеисты СКА выбыли из-за болезни.

Сегодня команда под руководством Ротенберга дома потерпела поражение от «Северстали » (4:7).

В следующем матче, 21 января, СКА сыграет против «Локомотива ».

«Сегодня утром заболел Никита Зайцев , у нас вирус гуляет по команде, много ребят отсутствуют. Но в любом составе мы обязаны побеждать, хочу поблагодарить всех болельщиков, полные трибуны.

Была обоюдоострая игра. Где-то мы свои моменты не реализовали, нам отменили две шайбы . Где-то, может, повлияла на молодых ребят эта ситуация. Но это надо пройти, чтобы быть сильнее.

Готовимся к следующей игре, готовимся к плей-офф. Уверены, скоро наши ребята вернутся, им еще нужно время. И мы будем радовать наших болельщиков. Мы очень благодарны каждому болельщику.

Мы не форсируем возвращение игроков, нам не нужны травмы перед плей-офф. Наша задача – с каждой игрой добавлять в любом составе.

В любом составе мы обязаны побеждать. Но некоторые молодые ребята такого давления не выдерживают. Мы будем сильнее, к следующей игре подготовимся по-другому, у нас будет время подготовиться к лидеру чемпионата, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.