Сушинский о 4:7 СКА от «Северстали»: «Смотрел реалити-шоу «Большие девочки». Не видел игру, сложно сказать»
Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга дома потерпела поражение от «Северстали» (4:7).
– СКА проиграл 4:7 на своем льду. Что происходит?
– Сложно сказать, потому что не видел игру. Смотрел реалити-шоу «Большие девочки».
– СКА занимает седьмое место в таблице на Западе. Что происходит?
– Состав у команды шикарный, есть опытные игроки, есть молодые ребята.
– Небольшая турбулентность, которую надо пережить?
– Наверное, да. У всех команд бывают спады.
– Много критики в адрес Романа Ротенберга, говорили, что его даже уволили.
– Слухи муссируют, но я не хочу комментировать это.
– В плей-офф увидим другую команду?
– Не могу сказать, потому что не нахожусь в команде.
– СКА – претендент на Кубок Гагарина?
– С таким составом – да, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.
СКА проиграл 4-й матч подряд с общим счетом 11:21. Команда Ротенберга идет 7-й на Западе
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий