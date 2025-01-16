Сушинский о 4:7 СКА от «Северстали»: «Смотрел реалити-шоу «Большие девочки». Не видел игру, сложно сказать»

Максим Сушинский поделился мнением о составе СКА.

Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга дома потерпела поражение от «Северстали » (4:7).

– СКА проиграл 4:7 на своем льду. Что происходит?

– Сложно сказать, потому что не видел игру. Смотрел реалити-шоу «Большие девочки».

– СКА занимает седьмое место в таблице на Западе. Что происходит?

– Состав у команды шикарный, есть опытные игроки, есть молодые ребята.

– Небольшая турбулентность, которую надо пережить?

– Наверное, да. У всех команд бывают спады.

– Много критики в адрес Романа Ротенберга, говорили, что его даже уволили.

– Слухи муссируют, но я не хочу комментировать это.

– В плей-офф увидим другую команду?

– Не могу сказать, потому что не нахожусь в команде.

– СКА – претендент на Кубок Гагарина?

– С таким составом – да, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.

СКА проиграл 4-й матч подряд с общим счетом 11:21. Команда Ротенберга идет 7-й на Западе