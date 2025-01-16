Козырев о 7:4 со СКА: «Не сказал бы, что было просто. Счет не отражает силу»

Андрей Козырев подвел итоги матча против СКА (7:4).

«Мы довольны победой. Из трех выездных матчей в двух победили – неплохой результат для «Северстали ».

Результат приходит, когда играем в свой хоккей, а когда отходим от нашего стиля – возникают проблемы.

Если соперник навязывает борьбу, не позволяет использовать наш стиль, команда испытывает проблемы.

Я бы не сказал, что было просто играть. Счет не отражает силу, было непросто», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев .

На данный момент команда занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 57 очков в 46 играх.