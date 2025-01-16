Козырев о 7:4 со СКА: «Не сказал бы, что было просто. Счет не отражает силу»
Андрей Козырев подвел итоги матча против СКА (7:4).
«Мы довольны победой. Из трех выездных матчей в двух победили – неплохой результат для «Северстали».
Результат приходит, когда играем в свой хоккей, а когда отходим от нашего стиля – возникают проблемы.
Если соперник навязывает борьбу, не позволяет использовать наш стиль, команда испытывает проблемы.
Я бы не сказал, что было просто играть. Счет не отражает силу, было непросто», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
На данный момент команда занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 57 очков в 46 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Матч ТВ
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