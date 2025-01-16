СКА проиграл 4-й матч подряд с общим счетом 11:21. Команда Ротенберга идет 7-й на Западе

СКА проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга дома потерпела поражение от «Северстали » (4:7).

Клуб проиграл 4 игры подряд с общим счетом 11:21.

В следующем матче, 21 января, СКА сыграет против «Локомотива».

На данный момент команда занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очка в 45 играх.