СКА проиграл 4-й матч подряд с общим счетом 11:21. Команда Ротенберга идет 7-й на Западе
СКА проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга дома потерпела поражение от «Северстали» (4:7).
Клуб проиграл 4 игры подряд с общим счетом 11:21.
В следующем матче, 21 января, СКА сыграет против «Локомотива».
На данный момент команда занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очка в 45 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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