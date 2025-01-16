Ротенберг заменил Мойсевича на Заврагина в матче с «Северсталью». Павел пропустил 5 шайб к 31-й минуте
Роман Ротенберг вновь заменил вратаря СКА по ходу матча КХЛ.
Петербургская команда проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:6, 2-й период).
На 31-й минуте матча голкипер СКА Павел Мойсевич пропустил 5-й гол и был заменен на Егора Заврагина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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