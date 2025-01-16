Артюхин о «Торпедо»: «При всей симпатии к личности Ларионова, следует признать, что яркий, атакующий хоккей не для плей-офф и завоевания больших титулов»

Евгений Артюхин высказался об игре «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«Что касается «Торпедо », то, к сожалению, при всей симпатии к личности и игровой концепции Игоря Николаевича Ларионова, следует признать, что яркий, атакующий хоккей, основанный на игре по «чистым» шайбам с фактическим отсутствием силовых приемов, абсолютно не для плей-офф и завоевания больших титулов.

В кубковых баталиях без характера и силовой борьбы никак нельзя. Хоккей там становится абсолютно другим нежели в регулярном чемпионате. Так что не удивляйтесь! Тем не менее нижегородцы несомненно остаются претендентами на выход в плей-офф», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.