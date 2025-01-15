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Терещенко о «Торпедо»: «Ларионов сумеет справиться со спадом, команда будет в восьмерке лучших на Западе»

Алексей Терещенко оценил шансы «Торпедо» на выход в плей-офф КХЛ.

Нижегородский клуб на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 44 играх. «Торпедо» проиграло 4 из 6 последних матчей. 

«По большому счету, первая семерка на Западе уже определена. Что касается борьбы за восьмое место, то я предполагаю, что Игорь Николаевич Ларионов, главный тренер нижегородского «Торпедо», все же сумеет справиться с некоторым спадом, в котором сейчас находится его команда.

Собственно говоря, именно поэтому у нее все будет хорошо и правильно. «Торпедо», на мой взгляд, будет в восьмерке лучших на Западе. Впрочем, осталось еще двадцать с лишним матчей в регулярном чемпионате», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Ларионов
logoАлексей Терещенко
logoТорпедо
logoКХЛ
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