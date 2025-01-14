Ларионов про 1+2 Шабанова против «Торпедо»: «Интересный мальчишка, наверное, но у нас есть свои Шабановы. Зачем мы должны кого-то охранять, играть плотно?»

Игорь Ларионов ответил, почему «Торпедо» не сдержало Максима Шабанова.

Нападающий «Трактора» набрал 3 (1+2) очка в матче против нижегородского клуба в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Почему не получилось сыграть плотнее с Максимом Шабановым? Он сделал разницу.

– Я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, интересный мальчишка. У нас есть свои Шабановы: Крутов, Артамонов, Атанасов, Фирстов, Чефанов появился.

Зачем мы должны кого-то охранять, играть плотно? У нас есть свои ребята. При всем уважении к этому парню, который проводит хороший сезон, здесь вопрос заключается в том, что ты смотришь на картину игры.

Мы не смотрели, кто у соперника выходит. Можно было сыграть более строго в обороне против этого игрока, но по большому счету мы проводили время в атаке.

Мы играли так, чтобы зрители, которые пришли – неважно, как мы сыграем – получили тот заряд эмоций, который мы хотели дать. К сожалению, не получилось выиграть матч.

Но еще раз повторюсь: мы гордимся ребятами и постараемся именно этот импульс, движение и заряд, который был у команды, продолжить в следующих играх, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов .