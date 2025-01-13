Ларионов о хите Дронова на Артамонове: «У нас нет людей, которые могут поставить точку в такой ситуации. У меня уже кипит внутри. Никиту минимум на неделю потеряли»
В понедельник «Торпедо» проиграло «Трактору» со счетом 3:5.
– Что с Артамоновым?
– Если речь про травму головы и медицинские вопросы, то я как тренер, который отыграл долгую карьеру, против того, чтобы игрок выходил после такого столкновения. С головой это самое опасное.
Я отправил Никиту в раздевалку. На неделю мы его как минимум потеряли, надеюсь, лишь на неделю.
– Согласны ли с тем, что прием Дронова на Артамонове был ключевым в игре?
– У нас нет людей, которые могут поставить точку в такой ситуации. Не назову фамилии, но у меня уже кипит внутри.
– Что с Абрамовым?
– Мы взяли необходимую паузу для его полного восстановления. Он практически принимает полное участие в тренировках. С завтрашнего дня он в команде и готовится к матчу против «Лады».
– На сколько выбыл Ларионов-младший?
– Предварительно от 7 до 10 дней, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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