Жамнов, Никитин, Гру и Козлов – тренеры команд на Матч звезд КХЛ
КХЛ назвала тренеров для участия в Матче звезд.
Главным тренером команды дивизиона Боброва выбран Алексей Жамнов («Спартак»).
Главным тренером команды дивизиона Тарасова стал Игорь Никитин («Локомотив»).
Главным тренером команды дивизиона Харламова назначен Бенуа Гру («Трактор»)
Главным тренером команды дивизиона Чернышева выбран Виктор Козлов («Салават Юлаев»).
Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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