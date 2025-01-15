Гру о победе над «Сибирью»: «Трактор» забросил 2 шайбы в большинстве и генерировал много моментов. Приятно это видеть – в последних матчах был дисконнект в этом плане»
Клуб из Челябинска одержал победу в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б).
– Сегодня отлично сработало наше большинство. Мне понравилось, что мы забросили две шайбы в большинстве и при этом генерировали много голевых моментов. Это приятно было видеть, потому что в этом плане в последних матчах был дисконнект.
Хочу снять шляпу перед нашей спецбригадой меньшинства, они остановили лучшее большинство в КХЛ, все получилось. Также хочу отметить, что мне понравилась наша самоотверженность при игре в обороне. А в нашем нападении можно улучшить движение с шайбой.
– Максим Шабанов сегодня закусился с легионерами «Сибири». Это следствие того, что он готовит себя к НХЛ?
– Максим – уникальный игрок, особенный. Он представляет опасность не только в игре с шайбой, но и без шайбы. Против Шабанова тяжело играть. Можно заметить, что его игра на обеих сторонах площадки становится все лучше, понятно, почему сопернику не нравится играть против таких хоккеистов.
–Сегодня у «Трактора» вышли все основные центральные нападающие – Глотов, Светлаков, Ткачев, Кадейкин. Это, наверное, лучшая центральная ось в КХЛ. Но не снижает ли это атакующий потенциал того же Кадейкина?
– На мой взгляд, Кадейкин провел сегодня отличный матч, у него две передачи. И без сомнения мы рады его возвращению на лед. Кадейкин – очень важный фактор в нашем большинстве. Например, сегодня Александр заслонял голкипера во втором голе Кравцова. У нас очень опытные центры и это роскошь для любой команды в лиге.
–В одном из моментов Робинсон буквально впился в Бека, отобрал шайбу. Была ли опека Робинсона Бека вашим планом для нейтрализации лучшего большинства КХЛ?
– В целом звено Светлакова может сыграть против абсолютно звена в этой лиге. У них хватает мастерства, габаритов, хоккейного чутья и боевого духа. Несмотря на то, что Бадди совсем недавно начал играть со Светлаковым и Кравцовым, но мы уже видим результаты.
Стоит еще держать в уме, что у нас не хватает еще двух основных игроков нападения, которые пока на травме. В их отсутствие нам важно генерировать в атаке. Робинсон – важная часть нашего меньшинства и он показывает очень хороший хоккей в последнее время, – сказал Гру.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий