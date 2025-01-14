Бенуа Гру: «Шабанов – один из ведущих игроков в КХЛ. Максим может забивать голы из ничего, это качество, которое есть у немногих»

Бенуа Гру подвел итоги матча против «Торпедо» (5:3).

– Мы знали, что «Торпедо» после своего последнего поражения будет очень замотивировано. Хотел бы отметить игру вратаря. И мне понравилось, что мы перестроились во втором перерыве. Иногда нам мало что дается, но одно удовольствие побеждать в таких играх.

– Почему при счете 3:0 появилась вальяжность?

– Я не скажу, что мы расслабились. Но мы играли не совсем осознанно. Преимущество в три шайбы – плохое. Когда вы ведете в два гола, вы держите себя. Когда «Торпедо» забросило первую шайбу, это придало им уверенности, но мы смогли переломить ход встречи.

– В третьем периоде вы вышли с агрессивным настроем. Это была установка?

– Нет. Дело не в установке, я не говорил никаких речей. Даже во втором голе был не самый удачный отскок.

Если говорить в целом, то я хотел бы отметить игру в тело Артамонова от Дронова. Я думаю, это взбодрило ребят. Нам просто нужно делать то, что от нас требуется.

– Почему не было Телегина и Кадейкина?

– Телегин пропустит порядка 7-10 дней. Кадейкин заболел. Надеемся, что завтра он будет чувствовать себя лучше.

– Согласны ли с тем, что сейчас Шабанов – одна из главных звезд КХЛ и потенциально звезда мирового хоккея?

– Это сильное заявление. Я скажу так: Шабанов – один из ведущих игроков в лиге. Он очень молод и может продолжить прогресс.

У нас в лиге есть такие игроки, как Ливо и Гусев, но им уже за 30, а Шабанов еще молод. Максим может забивать голы из ничего, это качество, которое есть у немногих, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.