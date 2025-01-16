Янни Калдис: «Кухня в России мне очень нравится. Самое странное, что я ел, – сало, оно очень соленое. В остальном еда вкусная»

Янни Калдис считает, что кухни в Канаде и России похожи.

«Кухня в России мне очень нравится, но самое странное, что я ел, – это сало. Для меня оно очень соленое, мне не понравилось.

В остальном еда очень вкусная. Много чего пробовал, и странных ощущений не возникало.

Мне кажется, кухня в Канаде и России похожи. Много мясных блюд, большое количество ресторанов, где можно поесть вкусный стейк.

Уверен, американцы и канадцы, живущие здесь, не сталкиваются с проблемой, где вкусно поесть», – сказал канадский защитник «Северстали » Янни Калдис .