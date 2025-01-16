  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Янни Калдис: «Кухня в России мне очень нравится. Самое странное, что я ел, – сало, оно очень соленое. В остальном еда вкусная»
5

Янни Калдис: «Кухня в России мне очень нравится. Самое странное, что я ел, – сало, оно очень соленое. В остальном еда вкусная»

Янни Калдис считает, что кухни в Канаде и России похожи.

«Кухня в России мне очень нравится, но самое странное, что я ел, – это сало. Для меня оно очень соленое, мне не понравилось.

В остальном еда очень вкусная. Много чего пробовал, и странных ощущений не возникало.

Мне кажется, кухня в Канаде и России похожи. Много мясных блюд, большое количество ресторанов, где можно поесть вкусный стейк.

Уверен, американцы и канадцы, живущие здесь, не сталкиваются с проблемой, где вкусно поесть», – сказал канадский защитник «Северстали» Янни Калдис.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoСеверсталь
logoКХЛ
Питание
logoЯнни Калдис
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Лишка о «Северстали»: «Играем на равных с топ-клубами – в команде сомнений нет. Мы в состоянии определить, как правильно сыграть, как действовать, чтобы пройти дальше в плей-офф»
1сегодня, 08:30
Аймурзин о КХЛ: «Лига выравнивается, если непредсказуемых результатов стало больше. Любой может обыграть любого, каждый матч важный»
1сегодня, 06:30
Плющев об отставке Ротенберга: «Слухи необоснованны. Если тренер выигрывает, его целуют во все места, а при серии неудач начинают мешать со всем, чем только можно»
26вчера, 17:14
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Флорида» – с «Детройтом», «Тампа» примет «Анахайм», «Рейнджерс» против «Юты», «Колорадо» – «Эдмонтон»
536 минут назад
КХЛ. СКА примет «Северсталь», «Амур» обыграл «Ак Барс», «Металлург» уступил «Адмиралу» в гостях, «Лада» сыграет с «Торпедо»
138сегодня, 13:07
Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN
156 минут назад
Михайлов о тренерах на Матч звезд: «Что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ. Вместо него можно было пригласить Разина, Ларионова, Козырева»
12сегодня, 14:42
Разин о 2:4 от «Адмирала»: «Жалко отпускать такие матчи. Мы плохо начали, потом выравняли игру. В 3-м периоде не хватило везения, мастерства у нас достаточно»
4сегодня, 13:32
«Адмирал» победил «Металлург» (4:2), забив на 57-й и 59-й минутах в 3-м периоде. Завершилась 9-матчевая победная серия команды Разина
12сегодня, 11:55
«Амур» обыграл «Ак Барс» (5:4), уступая 2:4 после 2-го периода. Гальченюк забил победный гол на 59-й минуте
19сегодня, 11:30
Шевченко о Шабанове и НХЛ: «Изучает английский, но в Америке ценится то, чего у Максима нет. Однажды он сказал: «Мне пресса до одного места. Не получится с хоккеем – займусь чем-нибудь другим»
22сегодня, 11:10
СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами. Команды сыграют 28 января в Петербурге, 6 февраля – в Балашихе
11сегодня, 10:35
«Вашингтон» провел предварительные переговоры с Томпсоном и Линдгреном. Клуб считает, что продление одного из вратарей сейчас может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке
22сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Зыков вошел в состав СКА на матч с «Северсталью». Он сыграет впервые с 30 ноября
1 минуту назад
Терещенко про Матч звезд КХЛ: «Мы движемся в сторону НХЛ и их аналогичного мероприятия. Хорошо, что меняются форматы, это повышает интерес»
113 минут назад
Директор спортивной школы в Луганске: «Нужны новые катки. На востоке города родители практически не знают о возможности заниматься хоккеем и фигурным катанием»
122 минуты назад
В экстренно севшем в Екатеринбурге самолете были игроки «Стальных Лисов» и «Югры» из ЮХЛ. Они долетели в Астану на резервном борту
сегодня, 14:24
Тамбиев о 4:2 с «Металлургом»: «Сложный матч. За счет характера и сумасшедшей самоотдачи мы смогли выиграть»
1сегодня, 13:59
Президент «Бостона» о дедлайне: «У нас команда уровня плей-офф. Не хотим рисковать вылететь из Кубка Стэнли из-за того, что предприняли шаги, которые полезны для будущего, но не хороши для настоящего»
1сегодня, 13:53
Костюченок о 5:4 с «Ак Барсом»: «На 3-й период вышли не доигрывать, а сделать камбэк, хорошее большинство, играли до конца – за счет этого и победили»
1сегодня, 13:24
Гатиятулин о 4:5 от «Амура»: «Дали сопернику вернуться в игру, почувствовать уверенность. Матч был обоюдоострый, но мы не реализовали свои моменты»
4сегодня, 13:13
«Виннипег» обменял Кузьмина в «Чикаго» на Филлипса. Белорусский защитник провел 21 матч в АХЛ в этом сезоне
1сегодня, 11:45
Кузнецов примет участие в Матче звезд КХЛ. Форвард СКА не играет с декабря из-за травмы («ВсеПроСпорт»)
1сегодня, 11:21
Рекомендуем