Янни Калдис: «Кухня в России мне очень нравится. Самое странное, что я ел, – сало, оно очень соленое. В остальном еда вкусная»
Янни Калдис считает, что кухни в Канаде и России похожи.
«Кухня в России мне очень нравится, но самое странное, что я ел, – это сало. Для меня оно очень соленое, мне не понравилось.
В остальном еда очень вкусная. Много чего пробовал, и странных ощущений не возникало.
Мне кажется, кухня в Канаде и России похожи. Много мясных блюд, большое количество ресторанов, где можно поесть вкусный стейк.
Уверен, американцы и канадцы, живущие здесь, не сталкиваются с проблемой, где вкусно поесть», – сказал канадский защитник «Северстали» Янни Калдис.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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