  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Аймурзин о КХЛ: «Лига выравнивается, если непредсказуемых результатов стало больше. Любой может обыграть любого, каждый матч важный»
1

Аймурзин о КХЛ: «Лига выравнивается, если непредсказуемых результатов стало больше. Любой может обыграть любого, каждый матч важный»

Данил Аймурзин высказался относительно непредсказуемости результатов КХЛ.

– Общественность кайфует от непредсказуемости результатов в чемпионате, а каково игрокам?

– Всегда хочется доминировать, чтобы тебя никто не побеждал. Но если непредсказуемых результатов стало больше, значит, лига выравнивается.

Любой может обыграть любого. Зрителям, думаю, это интересно. Каждый матч сейчас важный, нужно выходить и побеждать – для игроков это тоже хорошо.

– Как вы относитесь к плотности в турнирной таблице Западной конференции, если смотреть на очки у второго и седьмого места? Обращаете ли внимание?

– Всегда есть стимул забраться как можно выше.

Мы хотим выигрывать постоянно и стараемся это делать. В таблицу смотришь по истечении определенного времени, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoСеверсталь
logoДанил Аймурзин
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Холл допускает обмен из «Чикаго»: «Оставляю дверь открытой. Клуб будет делать то, что лучше для них»
143 минуты назад
10 вопросов про правила нашего хоккея. Хорошо разбираетесь?
сегодня, 07:00Спецпроект
Макдэвид травмировал Юханссона, ударив локтем в лицо форварду «Миннесоты». Миддлтон заявил: «Это бред. Мне все равно, что он лучший хоккеист в мире»
16сегодня, 06:55Видео
КХЛ. СКА примет «Северсталь», «Амур» против «Ак Барса», «Металлург» в гостях у «Адмирала», «Лада» сыграет с «Торпедо»
9сегодня, 06:20
Рябыкин о Деанджело: «Был в «Авангарде» такой защитник – Каски. Начинал в КХЛ очень тяжело – подваливался, привозил. Нам с Хартли пришлось брать его за руки и вычерчивать действия»
23сегодня, 05:45
Карбери об игре Овечкина: «Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет – легче сказать, чем сделать. Он играет солидно, набирает обороты»
7сегодня, 05:35
Владимир Юрзинов: «Ну какой Деанджело? Что вы – как в депрессивном футболе – возитесь с этими легионерами? СКА демонстрирует государственный подход к работе с молодежью»
57сегодня, 05:21
Подколзин забил 6-й гол в сезоне в матче с «Миннесотой». Форвард «Эдмонтона» набрал 17 очков в 44 матчах
10сегодня, 04:50Видео
Макдэвид вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по очкам (1044), опередив Курри. Гретцки лидирует с 1669 баллами
32сегодня, 04:40
НХЛ. «Баффало» победил «Каролину», «Миннесота» уступила «Эдмонтону»
58сегодня, 04:00
Ко всем новостям
Последние новости
Проспект «Вашингтона» Кристалл набрал 11 очков в 2 матчах в WHL. Его команда «Спокан» забила минимум 10 голов в 2 играх подряд
22 минуты назад
Марнер о свисте болельщиков «Торонто» в матче с «Далласом»: «Нужно стараться игнорировать это. Мы пытаемся сделать свою работу»
252 минуты назад
Скиннер пропустил 3-й подряд матч «Эдмонтона» по решению тренера. Форвард набрал 15 очков в 40 матчах сезона
4сегодня, 07:05
Форвард «Баффало» Маклауд сделал первый хет-трик в НХЛ. Третий гол в матче с «Каролиной» записали на его счет – перед пустыми воротами хоккеисту сломали клюшку
1сегодня, 05:55
«Эдмонтон» выиграл 7 из 8 последних матчей и идет 3-м на Западе. На этом отрезке команда Кноблауха уступила лишь «Питтсбургу»
1сегодня, 05:10
Ливо о том, что он рекордсмен по голам за «Салават» в одной регулярке КХЛ: «Надеюсь, закреплю эти показатели в оставшихся матчах, но самое главное, чтобы команда побеждала»
7сегодня, 03:00
Сушинский об «Авангарде» при Буше: «Стал очень активно играть в атаке. Есть запал и желание»
6сегодня, 02:46
Терещенко о Шаранговиче: «Неудачный сезон, общий спад «Калгари». По своему потенциалу может играть лучше»
сегодня, 02:33
Вайсфельд о 5-матчевой победной серии «Авангарда»: «Буше более авторитетный, чем Звягин. Игроки его больше боятся»
3сегодня, 01:59
Перри о Драйзайтле: «Однажды он сказал, что он художник, и это правда. Эта мысль никогда меня не покинет»
4вчера, 21:42
Рекомендуем