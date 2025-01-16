Аймурзин о КХЛ: «Лига выравнивается, если непредсказуемых результатов стало больше. Любой может обыграть любого, каждый матч важный»

Данил Аймурзин высказался относительно непредсказуемости результатов КХЛ.

– Общественность кайфует от непредсказуемости результатов в чемпионате, а каково игрокам?

– Всегда хочется доминировать, чтобы тебя никто не побеждал. Но если непредсказуемых результатов стало больше, значит, лига выравнивается.

Любой может обыграть любого. Зрителям, думаю, это интересно. Каждый матч сейчас важный, нужно выходить и побеждать – для игроков это тоже хорошо.

– Как вы относитесь к плотности в турнирной таблице Западной конференции, если смотреть на очки у второго и седьмого места? Обращаете ли внимание?

– Всегда есть стимул забраться как можно выше.

Мы хотим выигрывать постоянно и стараемся это делать. В таблицу смотришь по истечении определенного времени, – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .