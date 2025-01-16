Аймурзин о КХЛ: «Лига выравнивается, если непредсказуемых результатов стало больше. Любой может обыграть любого, каждый матч важный»
Данил Аймурзин высказался относительно непредсказуемости результатов КХЛ.
– Общественность кайфует от непредсказуемости результатов в чемпионате, а каково игрокам?
– Всегда хочется доминировать, чтобы тебя никто не побеждал. Но если непредсказуемых результатов стало больше, значит, лига выравнивается.
Любой может обыграть любого. Зрителям, думаю, это интересно. Каждый матч сейчас важный, нужно выходить и побеждать – для игроков это тоже хорошо.
– Как вы относитесь к плотности в турнирной таблице Западной конференции, если смотреть на очки у второго и седьмого места? Обращаете ли внимание?
– Всегда есть стимул забраться как можно выше.
Мы хотим выигрывать постоянно и стараемся это делать. В таблицу смотришь по истечении определенного времени, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем