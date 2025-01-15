Плющев об отставке Ротенберга: «Слухи необоснованны. Если тренер выигрывает, его целуют во все места, а при серии неудач начинают мешать со всем, чем только можно»

Владимир Плющев прокомментировал слухи об отставке Романа Ротенберга.

– То, что происходит в СМИ вокруг СКА и вокруг Ротенберга, оказывает большое давление на команду. Я бы сказал одно: судьба всех тренеров такова, что порой нужно просто держать удар и не обращать внимания на всю шелуху, которая происходит вокруг. Ведь у нас если тренер выигрывает, то его целуют во все места. А если у команды какая-то серия неудач, то специалиста начинают мешать со всем, чем только можно.

– Ближайшая игра СКА с «Северсталью» – это матч жизни для Ротенберга?

– Здесь ситуация такова, что все команды сейчас входят в ситуацию, когда от каждого очка зависит местоположение в группе. Поэтому я уверен, что встреча будет обоюдоострой. Команды нешуточно будут бороться за свои очки. И в целом я считаю, что слухи об увольнении Ротенберга необоснованны. Здесь же и руководство команды заявляет, что такой вопрос даже не рассматривался. А его все муссируют и муссируют. Это только действует на нервы и не более того.

По поводу того, заслуживает ли Ротенберг увольнения или нет, я думаю, что у СКА все будет решаться в плей-офф. В прошлом году же никто не рассчитывал, что «Металлург» выиграет Кубок Гагарина. Матчи на вылет – это совершенно другая игра. А то, что СКА выйдет в плей-офф, так это однозначно, а как они будут себя там показывать – уже другой разговор, – сказал экс-тренер сборной России.

Плющев о результатах СКА: «Сегодня на седьмом месте, завтра уже на втором. В топ-8 все плотно, до плей-офф изменения могут быть большие»