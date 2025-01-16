Лишка о «Северстали»: «Играем на равных с топ-клубами – в команде сомнений нет. Мы в состоянии определить, как правильно сыграть, как действовать, чтобы пройти дальше в плей-офф»
Адам Лишка ответил на вопрос относительно перспектив «Северстали» в сезоне КХЛ.
– В прошлом году атакующие команды не смогли пошуметь в плей-офф. Что поможет изменить эту тенденцию в нынешнем?
– Команду формируют и поражения, и победы. Мы играем почти таким же составом уже второй сезон.
И теперь, думаю, что мы в состоянии определить, как правильно сыграть, когда стоит мыслить попроще, как надо атаковать, как действовать в концовке, чтобы пройти дальше в плей-офф.
– То есть можно всерьез говорить о задаче прохождения первого раунда плей-офф?
– У каждого спортсмена должна быть задача побеждать. Так же и в «Северстали».
У нас хорошая, талантливая команда. С топ-клубами мы играем на равных, так что никаких сомнений в команде у меня нет, – сказал нападающий «Северстали» Адам Лишка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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