Президент «Бостона» о дедлайне: «У нас команда уровня плей-офф. Не хотим рисковать вылететь из Кубка Стэнли из-за того, что предприняли шаги, которые полезны для будущего, но не хороши для настоящего»

Президент «Бостона» высказался о планах клуба на дедлайн обменов.

На данный момент команда идет на 7-м месте в таблице Восточной конференции.

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.

«Посмотрим, к чему мы придем. Я думаю, сейчас нам нужно рассмотреть два пути: тот, при котором мы покупаем, и тот, при котором мы, возможно, немного переоснащаемся.

Мы по-прежнему думаем, что у нас есть команда уровня плей-офф, и мы, конечно же, не хотим рисковать вылететь из плей-офф из-за того, что мы предприняли некоторые шаги, которые могут быть полезны для будущего, но не хороши для настоящего», – сказал президент «Бостона » Кэм Нили .

«Мы недовольны тем, где мы сейчас находимся, и тем, как мы играем, начиная с тренировочного лагеря», – добавил Нили.