Президент «Бостона» о дедлайне: «У нас команда уровня плей-офф. Не хотим рисковать вылететь из Кубка Стэнли из-за того, что предприняли шаги, которые полезны для будущего, но не хороши для настоящего»
Президент «Бостона» высказался о планах клуба на дедлайн обменов.
На данный момент команда идет на 7-м месте в таблице Восточной конференции.
Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.
«Посмотрим, к чему мы придем. Я думаю, сейчас нам нужно рассмотреть два пути: тот, при котором мы покупаем, и тот, при котором мы, возможно, немного переоснащаемся.
Мы по-прежнему думаем, что у нас есть команда уровня плей-офф, и мы, конечно же, не хотим рисковать вылететь из плей-офф из-за того, что мы предприняли некоторые шаги, которые могут быть полезны для будущего, но не хороши для настоящего», – сказал президент «Бостона» Кэм Нили.
«Мы недовольны тем, где мы сейчас находимся, и тем, как мы играем, начиная с тренировочного лагеря», – добавил Нили.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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