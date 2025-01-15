Кучеров набрал полезность «минус 4» против «Бостона», но сделал передачу и продлил серию с очками до 6 матчей

Никита Кучеров продлил результативную серию до шести матчей.

«Тампа » проиграла «Бостону » (2:6) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей во втором периоде, когда стал одним из ассистентов гола Виктора Хедмана. Россиянин тем самым набрал очки в шестом матче подряд.

Однако показатель полезности Кучерова в игре против «Брюинс» составил «минус 4» – худший результат в команде.

В этом сезоне форвард записал на свой счет 63 (20+43) очка при полезности «плюс 12» в 40 матчах регулярного чемпионата.