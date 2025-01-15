Кучеров набрал полезность «минус 4» против «Бостона», но сделал передачу и продлил серию с очками до 6 матчей
Никита Кучеров продлил результативную серию до шести матчей.
«Тампа» проиграла «Бостону» (2:6) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей во втором периоде, когда стал одним из ассистентов гола Виктора Хедмана. Россиянин тем самым набрал очки в шестом матче подряд.
Однако показатель полезности Кучерова в игре против «Брюинс» составил «минус 4» – худший результат в команде.
В этом сезоне форвард записал на свой счет 63 (20+43) очка при полезности «плюс 12» в 40 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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