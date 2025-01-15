Купер вывел Пойнта из состава «Тампы» из-за пропуска собрания. Команда проиграла «Бостону» (2:6)

Брэйден Пойнт не сыграл против «Бостона» по дисциплинарным причинам.

«Тампа » уступила «Брюинс» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Лайтнинг» Брэйден Пойнт не принял участие в этой игре по причине пропуска командного собрания.

«В этом клубе есть стандарты, которые были установлены, когда я возглавил клуб. Это профессиональный спорт. У нас есть правила. Никто не стоит выше закона», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер .

В этом сезоне Пойнт набрал 47 (25+22) очков в 37 матчах регулярного чемпионата.