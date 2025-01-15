Купер вывел Пойнта из состава «Тампы» из-за пропуска собрания. Команда проиграла «Бостону» (2:6)
Брэйден Пойнт не сыграл против «Бостона» по дисциплинарным причинам.
«Тампа» уступила «Брюинс» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Лайтнинг» Брэйден Пойнт не принял участие в этой игре по причине пропуска командного собрания.
«В этом клубе есть стандарты, которые были установлены, когда я возглавил клуб. Это профессиональный спорт. У нас есть правила. Никто не стоит выше закона», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
В этом сезоне Пойнт набрал 47 (25+22) очков в 37 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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