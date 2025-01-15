Задоров подрался с Чернаком в матче «Бостона» и «Тампы». Это 5-я драка защитника «Брюинс» в сезоне

Никита Задоров и Эрик Чернак подрались в матче «Бостона» и «Тампы».

«Брюинс» обыграли «Лайтнинг» (6:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник «Бостона » Никита Задоров сделал результативную передачу при полезности «плюс 2», заблокировал три броска соперника и провел на льду 18:24.

В третьем периоде матча Задоров подрался с защитником «Тампы » Эриком Чернаком . Эта драка стала пятой для российского хоккеиста в этом сезоне.