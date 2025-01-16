Костюченок о 5:4 с «Ак Барсом»: «На 3-й период вышли не доигрывать, а сделать камбэк, хорошее большинство, играли до конца – за счет этого и победили»
Виктор Костюченок подвел итоги матча с «Ак Барсом» (5:4).
В третьем периоде «Амур» забросил три шайбы.
«Побеждать всегда приятно. Да, скомканное начало, быстро пропустили. Взяли запрос, но не угадали. Положение вне игры там было «на тонкого». Но исправили положение, забили, потом снова пропустили.
То, что на третий период вышли не доигрывать игру, а сделать камбэк, хорошее большинство, играли до конца – за счет этого и победили.
Болельщиков с победой. Да, валидольно, но думаю, им было приятно», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
«Амур» обыграл «Ак Барс» (5:4), уступая 2:4 после 2-го периода. Гальченюк забил победный гол на 59-й минуте
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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