Гатиятулин о 4:5 от «Амура»: «Дали сопернику вернуться в игру, почувствовать уверенность. Матч был обоюдоострый, но мы не реализовали свои моменты»
– Зрелищный матч, много заброшенных шайб. И при счете 2:0, и при счете 4:2 мы понимали, что при такой поддержке трибун соперник не бросит играть, поэтому мы продолжали работать и навязывать свой хоккей. Но увлеклись этим, нахватали удалений, которые соперник реализовал.
Дали «Амуру» вернуться в игру, почувствовать уверенность. Игра была обоюдоострая, но мы свои моменты не реализовали, а соперник реализовал.
– Смена часовых поясов могла сказаться на третьем периоде?
– На Дальнем Востоке всегда своя специфика, важно держать концентрацию на протяжение всех 60 минут. А мы, видимо, в каком-то моменте ее потеряли, допустили ошибки и удаления.
– Артемий Князев мало играл до декабря, не набирал очки, а сейчас у него 4 игры с голами и передачами. Вы изменили его роль?
– Артемий ждал своего момента, работал как профессионал и дождался его. С ним не возникало никаких вопросов, мы всегда общались и доносили, чтобы он набирал форму через тренировки. Как только появилась возможность, он попал в состав и игрой завоевал место в составе.
– После травмы Ник Петан допускал ошибки, сейчас снова начал набирать очки. Он вернулся на уровень сентября?
– Да, ему нужно было время после восстановления, сейчас он прибавляет с каждой игрой. Есть моменты, когда видно прежний уровень, а где-то, как у всей команды, чего-то не хватает.
Мы через видео пытаемся донести до ребят, что хорошие отрезки матча, которые нам приносят голевые моменты, нужно продолжать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
«Амур» обыграл «Ак Барс» (5:4), уступая 2:4 после 2-го периода. Гальченюк забил победный гол на 59-й минуте
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