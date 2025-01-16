«Амур» обыграл «Ак Барс» (5:4), уступая 2:4 после 2-го периода. Гальченюк забил победный гол на 59-й минуте
«Амур» одержал волевую победу над «Ак Барсом».
Команда тренера Виктора Костюченка обыграла «Ак Барс» (5:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов дальневосточный клуб уступал со счетом 2:4.
В третьем периоде «Амур» забросил три шайбы в ворота соперника. Голы Алекса Бродхерста и Девина Броссо на 42-й и 43-й минутах позволили команде сравнять счет.
Победную шайбу на 59-й минуте забросил Алекс Гальченюк. Таким образом, «Амур» завершил победную серию «Ак Барса» из трех матчей.
«Ак Барс» находится на 3-м месте в таблице Восточной конференции (58 очков в 44 матчах), «Амур» идет 11-м в конференции (25 баллов в 46 матчах).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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