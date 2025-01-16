«Амур» обыграл «Ак Барс» (5:4), уступая 2:4 после 2-го периода. Гальченюк забил победный гол на 59-й минуте

«Амур» одержал волевую победу над «Ак Барсом».

Команда тренера Виктора Костюченка обыграла «Ак Барс» (5:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

После двух периодов дальневосточный клуб уступал со счетом 2:4.

В третьем периоде «Амур» забросил три шайбы в ворота соперника. Голы Алекса Бродхерста и Девина Броссо на 42-й и 43-й минутах позволили команде сравнять счет.

Победную шайбу на 59-й минуте забросил Алекс Гальченюк . Таким образом, «Амур» завершил победную серию «Ак Барса » из трех матчей.

«Ак Барс» находится на 3-м месте в таблице Восточной конференции (58 очков в 44 матчах), «Амур» идет 11-м в конференции (25 баллов в 46 матчах).