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  • Костюченок об 1:4 от «Ак Барса»: «Мы создавали моменты, но не реализовали – то в штангу, то в шнурок, то мимо. Обидно»
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Костюченок об 1:4 от «Ак Барса»: «Мы создавали моменты, но не реализовали – то в штангу, то в шнурок, то мимо. Обидно»

Виктор Костюченок подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:4).

«Хорошая игра, хороший соперник, с таким соперником нельзя допускать ошибки. Мастеровитая команда, которая реализует свои моменты.

В то же время и мы создавали моменты, но не реализовали – то в штангу, то в шнурок, то мимо. Это обидно.

Думаю, игра понравилась болельщикам, как и красивый гол – вот только очков это не дает», – сказал и.о. главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАмур
logoАк Барс
logoВиктор Костюченок
logoКХЛ
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