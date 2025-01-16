Жамнов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Голы соперника – это наши ошибки. Они не удивляют, а разочаровывают. По самоотдаче не могу упрекнуть ребят»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Автомобилиста».

Московский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

«Порядин проходит обследование. Не могу сказать, что это серьезная травма, но мы должны быть уверены на все 100%, как действовать дальше, чтобы он не усугубил травму. Голдобин и Морозов – микротравмы, будем смотреть день за днем. Конечно, их отсутствие сказывается, но это шанс для молодых ребят.

По самоотдаче не могу упрекнуть ребят, голы соперника – это наши ошибки. Вы видели – нельзя меняться сразу четверым игрокам, когда шайба у нашего борта. Можно списать на неопытность, но там были и опытные игроки. Третий гол – выигранное вбрасывание, и нам забивают гол, это наши ошибки. Эти ошибки не удивляют, они разочаровывают. Это комплекс одиночных ошибок, который совокупно привел к голу в наши ворота.

Миронов два месяца не играл, срок приличный, поэтому он и был заявлен седьмым защитником. Сыграл почти 20 минут, довольно-таки неплохо. Тот тренировочный процесс, который он прошел, – это как предсезонка, тяжелая работа была», – сказал Жамнов .