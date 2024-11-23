Безумный камбэк «Спартака»! 3 гола за последние 3 минуты

Как на заказ.

«Спартак» победил «Витязь» – 5:4. Команда Алексея Жамнова отыграла отставание в три шайбы за три минуты и забила еще раз в овертайме.

8,3 тысячи зрителей «Мегаспорта» увидели две версии «Спартака» за пару часов. На протяжении 56 минут у красно-белых не получалось ничего. На второй перерыв спартаковцы ушли с безнадежными 0:3. В середине третьего периода все же забросили, но не прошло и минуты, как разница в счете снова откатилась до -3.

Когда отступать было уже некуда и некогда, москвичи вернули себе кураж, удачу и результативные идеи. Да что там – хватило одной, самой тривиальной. Успех принесла тактика настойчивого навала на ворота. Все три шайбы «Спартака» в концовке достигли цели из слота.

Самым изысканным получился гол Павла Порядина – но благодаря его ассистенту. Медленный завораживающий проход Ивана Морозова за воротами отвлек внимание четырех игроков «Витязя». Они смотрели в противоположную сторону, когда шайба транзитом через Николая Голдобина, дошла до Порядина.

Следующим участником камбэка неожиданно стал 19-летний Георгий Овчинников. В среду, 20 ноября, он дебютировал в КХЛ, а три дня спустя оформил первый гол во взрослом хоккее. Причем этого знаменательного момента сам Солянников не увидел – настолько солидно отборолся на пятаке, что воткнул шайбу в сетку, находясь к ней спиной.

За 5 секунд до сирены «Спартак» перевел игру в овертайм. Голкиперу «Витязя» Максиму Дорожко – только сочувствие: защитники оставили соперника в одиночестве – он успел не только сделать шаг назад, но и переложить шайбу с одной стороны крюка на другую.

56:53, 57:44, 59:55 – временные отсечки, на которых счастливый «Мегаспорт» можно было расслышать в соседних дворах.

При этом в дополнительном отрезке «Витязь» и взглядом не показал собственного расстройства. Подмосковная команда плела витиеватые комбинации в чужой зоне; руководил Максим Яровой – автор дубля в основное время. Но последнего штриха не сделал ни он, ни партнеры, а если не забиваешь ты, то, по первому хоккейному закону, забивают тебе.

Так и случилось: на последней минуте Морозов сыграл в стеночку с Егором Савиковым и принес «Спартаку» победу.

Морозов, как и в случае с голом Порядина, не использовал и половины доступной скорости – неспешно перебрался через три зоны и вышел на ударную позицию. Шедевры не требуют спешки!

Внезапное спасение вывело «Спартак» на второе место в Западной конференции. Москвичи обогнали по общему количеству очков СКА и соседей из «Динамо».

«Витязь» упустил возможность приблизиться к «Торпедо» и остался на девятой строчке Запада.

Фото: КХЛ /Беззубов Владимир