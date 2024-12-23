Голдобин о решении разбить тройку с Порядиным и Морозовым: «Мне без разницы – буду играть, с кем поставят, решает тренер. Это дает плоды»

Николай Голдобин высказался о перестановках в звеньях «Спартака».

29-летний форвард прокомментировал решение тренерского штаба разбить тройку с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым . «Спартак» обыграл минское «Динамо» (3:2 ОТ) в вынесенном матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Ташкенте.

– Решение развести вашу тройку с Порядиным и Морозовым было правильным?

– Пока это дает плоды, да. Ничего страшного, что меняются звенья и тройки. Пока выигрываем, все хорошо. Решение осталось за тренером, ничего не можем сделать против.

– Комфортно в новых сочетаниях?

– С Пашей и Ваней я играл целый год, привык уже. Но мне без разницы – с кем поставят, с теми и буду играть, – сказал форвард «Спартака ».

КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции