Плющев о результатах СКА: «Сегодня на седьмом месте, завтра уже на втором. В топ-8 все плотно, до плей-офф изменения могут быть большие»

Владимир Плющев оценил успехи СКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Петербургский клуб на данный момент занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 44 играх и отставая от идущего вторым «Динамо » на 4 балла.

«Об этом, наверное, думают не только журналисты, а специалисты и специалисты, и тренеры, которые возглавляют команду.

Впереди плей-офф, впереди еще много матчей, а в восьмерке все настолько плотно, что изменения могут быть большие. Сегодня на седьмом месте, а завтра уже на втором», – заявил экс-тренер сборной России.