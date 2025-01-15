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Плющев о результатах СКА: «Сегодня на седьмом месте, завтра уже на втором. В топ-8 все плотно, до плей-офф изменения могут быть большие»

Владимир Плющев оценил успехи СКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Петербургский клуб на данный момент занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 44 играх и отставая от идущего вторым «Динамо» на 4 балла. 

«Об этом, наверное, думают не только журналисты, а специалисты и специалисты, и тренеры, которые возглавляют команду.

Впереди плей-офф, впереди еще много матчей, а в восьмерке все настолько плотно, что изменения могут быть большие. Сегодня на седьмом месте, а завтра уже на втором», – заявил экс-тренер сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoСКА
logoДинамо Москва
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