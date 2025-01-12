Владимир Плющев: «ЦСКА эксплуатирует аббревиатуру, но не имеет никакого отношения к ней – ни по стилю, ни по хоккейной культуре»

Владимир Плющев раскритиковал ЦСКА.

– СКА занимает 6-е место. На ваш взгляд, Ротенберг контролирует ситуацию в команде?

– Что значит контролировать? Команда идет в разнос, что ли? Я не могу понять.

– Команда находится не на той позиции, где хочет быть.

– Думаю, там многие команды находятся не на тех позициях, где хотели бы быть. Тот же легендарный ЦСКА , который эксплуатирует аббревиатуру, но не имеет никакого отношения к ней ни по духу, ни по стилю, ни по хоккейной культуре.

Ровные команды. КХЛ сделала все, чтобы у нас были ровные команды. Вот они все ровно соревнуются между собой. А восьмерки определились, как я понимаю, еще в сентябре. Поэтому ничего удивительного нет. Они еще будут изменять свои позиции внутри восьмерок, поэтому для гладкого календаря надо еще посмотреть, как это все распределится, – заявил экс-тренер сборной России.