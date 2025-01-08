Владимир Плющев: «У СКА есть исполнители высокого уровня. Привести таких игроков к единому знаменателю не очень просто, надо время»
Владимир Плющев высказался о комплектовании состава СКА.
«СКА укомплектован игроками, которые готовы решать большие задачи. Это совершенно однозначно.
Надо отдать должное селекционной работе, сегодня у СКА есть исполнители высокого уровня, хотя им не всегда хватает стабильности.
Как справляться с такими игроками – дело внутренней кухни СКА. Конечно, с этими игроками взаимодействовать не очень просто, привести их к единому знаменателю тоже не очень просто. Для этого надо время.
Конечно, СКА будет бороться за самые высокие места. Другой вопрос, как это будет выглядеть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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