Владимир Плющев: «У СКА есть исполнители высокого уровня. Привести таких игроков к единому знаменателю не очень просто, надо время»

Владимир Плющев высказался о комплектовании состава СКА.

«СКА укомплектован игроками, которые готовы решать большие задачи. Это совершенно однозначно.

Надо отдать должное селекционной работе, сегодня у СКА есть исполнители высокого уровня, хотя им не всегда хватает стабильности.

Как справляться с такими игроками – дело внутренней кухни СКА. Конечно, с этими игроками взаимодействовать не очень просто, привести их к единому знаменателю тоже не очень просто. Для этого надо время.

Конечно, СКА будет бороться за самые высокие места. Другой вопрос, как это будет выглядеть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.