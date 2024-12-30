Дмитрий Губерниев: «Все знают мою страсть к Бобровскому, Капризову, но Малкин – это как первая любовь. Один из самых обожаемых мной хоккеистов. Он может выступать как виртуоз-солист»

Дмитрий Губерниев выразил отношение к хоккеисту Евгению Малкину.

– Что вы желаете Евгению Малкину, который стал вторым россиянином в истории, кто набрал 500 очков в большинстве в НХЛ?

– Я безумно люблю Женю. Он – один из самых обожаемых мной хоккеистов всех времен.

Все знают мою страсть к Бобровскому, Кириллу Капризову , но Малкин – это как первая любовь. Мне еще нравится, что он не только играет на рояле, но и способен его настроить, а также затащить на сцену.

Малкин может выступать как замечательный виртуоз-солист. А может быть и рабочим сцены. И это тоже звучит очень гордо. Ведь не все должны на роялях играть. Важны и те, кто их производит.

Малкин – это человек-оркестр. Он всегда работает на команду. Женя, я тебя очень люблю! Без травм, родной! Только вперед! – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .