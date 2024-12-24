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  • Агент Малкина: «Евгений в книгу Гиннесса должен войти по числу партнеров за карьеру. Высочайший IQ, культурой паса владеет, как никто – из средних ребят делает звезд»
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Агент Малкина: «Евгений в книгу Гиннесса должен войти по числу партнеров за карьеру. Высочайший IQ, культурой паса владеет, как никто – из средних ребят делает звезд»

Агент Евгения Малкина поделился мнением об уровне игры россиянина.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3. 38-летний форвард сделал две голевые передачи. В текущем сезоне на счету Малкина 29 (7+22) очков в 36 играх при полезности «минус 15».

«Конечно, от Евгения можно намного больше ожидать достижений в дальнейшем. Отмечу, что он должен войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству партнеров на льду за карьеру.

Все же, чтобы набирать очки и раздавать голевые передачи, нужно, чтобы партнеры забивали. Так как они довольно часто и много менялись за его карьеру, то он и не всегда успевал к кому‑то привыкнуть. У Евгения было много разных партнеров в сборной, а про «Питтсбург» и говорить нечего.

И набирать очки в таком случае – это признак не просто класса, а высочайшего класса! У Малкина высочайший IQ и класс. Плюс, правильное хоккейное образование. Он всегда хорошо учился у старших и продолжает всегда учиться.

Культурой паса владеет, как никто другой. Всегда удобно отдает, после его передач всегда легко забить. Сегодня он просто человеку в клюшку шайбу ударил, и она отскочила в ворота.

И из хороших, но средних ребят, которые у него в партнерах, Малкин делает звезд, которые много забивают», – сказал агент игрока Геннадий Ушаков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoНХЛ
Геннадий Ушаков
logoМатч ТВ
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